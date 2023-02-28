الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يخدع فتاة ويهتك عرضها بالجيزة.. والنيابة تُحيله للمحاكمة

شاب يهتك عرض فتاة
شاب يهتك عرض فتاة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، المتهم بهتك عرض طفلة قاصر إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة، والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة، بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتي عاشرها معاشرة الأزواج. 

وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج.

وأقر المتهم إبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

محكمة الجنايات طفلة قاصر هتك عرض نيابة جنوب الجيزة المحامي العام الأول معاشرة الأزواج

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وائل لطفي

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