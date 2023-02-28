تسرب غاز سبب حريق في مصنع بويات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق محدود بمصنع بويات تابع لشركة خاصة، عقب حدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تواجد العمال في وجود مصدر حراري دون وجود إصابات.



كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بدائرة قسم الكوثر، دون حدوث إصابات أو خسائر أو تلفيات، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

- نتائج التحريات



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرقة الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر، بوجود تصاعد أدخنة بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم الكوثر .

وتبين نشوب حريق محدود بمصنع بويات تابع لشركة خاصة ملك " أ. ا. ث. ا" 30 سنة ويقيم دائرة مركز أخميم ، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.



وبسؤال مالك المصنع قال إن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تواجد العمال في ظل وجود مصدر حراري، مضيفا بعدم وجود تلفيات، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم تحرير محضرا بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة