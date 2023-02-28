الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسرب غاز سبب حريق في مصنع بويات بسوهاج

حريق في مصنع بويات
حريق في مصنع بويات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق محدود بمصنع بويات تابع لشركة خاصة، عقب حدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تواجد العمال في وجود مصدر حراري دون وجود إصابات.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بدائرة قسم الكوثر، دون حدوث إصابات أو خسائر أو تلفيات، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

- نتائج التحريات 


وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرقة الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر، بوجود تصاعد أدخنة بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم الكوثر .

وتبين نشوب حريق محدود بمصنع بويات تابع لشركة خاصة ملك " أ. ا. ث. ا" 30 سنة ويقيم دائرة مركز أخميم ، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المصنع قال إن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تواجد العمال في ظل وجود مصدر حراري، مضيفا بعدم وجود تلفيات، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم تحرير محضرا بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة

مصدر حرارى الحريق النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى يثمن خطط البترول للاستفادة من خبرات أوزبكستان في مجال الغاز

الفيومي: استمرار مراكز إصدار تراخيص المحال في تلقي الطلبات

طلاب قناة السويس والإسماعيلية الجديدة يشاهدون عرضًا مسرحيًا لـ محمد صبحي بمدينة سمبل

إصابة اثنين بجروح خطيرة فى إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية بألمانيا

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

زراعة القناة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بالإنشاد الديني في حب الرسول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية