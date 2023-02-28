الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل قتل شابا وأصاب شقيقته فى قنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلي 2018، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عبد الرؤوف.ش.ع، عامل، ومقيم بقرية رفاعة في فرشوط، تهمة قتل حسني، والشروع في قتل شقيقته منى.ع، وإصابتها بطلقات نارية، بسبب خلافات عائلية بينهم، بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط.

أحيلت القضية التي حملت رقم 3858 لسنة 2018، جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 1737 لسنة 2018، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.

القضية خلافات عائلية قتل شاب

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