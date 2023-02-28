إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتي ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.