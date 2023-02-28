الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالبحيرة

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتي ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مديرية أمن البحيرة تصادم سيارتين ملاكي كسور وكدمات البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى يثمن خطط البترول للاستفادة من خبرات أوزبكستان في مجال الغاز

الفيومي: استمرار مراكز إصدار تراخيص المحال في تلقي الطلبات

طلاب قناة السويس والإسماعيلية الجديدة يشاهدون عرضًا مسرحيًا لـ محمد صبحي بمدينة سمبل

إصابة اثنين بجروح خطيرة فى إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية بألمانيا

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

زراعة القناة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بالإنشاد الديني في حب الرسول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية