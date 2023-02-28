الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: مطار القاهرة من بين أفضل 10 مطارات فى العالم الأسرع نموًا

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

أكد موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، أن مطار القاهرة الدولي من بين أفضل 10 مطارات في العالم الأسرع نموًا و توافدا لحركة الركاب في 2023، وفقًا لشركة Cirium لبيانات الطيران.

وأضاف التقرير أن المطار استقبل أكثر من 20 مليون مسافر في عام 2022 وبوابة لكثير من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أنه مع انتعاش السفر بالكامل في عام 2023، تستمر العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم في تحقيق نمو هائل مع استمرار زيادة الطلب على السفر وإضافة رحلات جديدة، في حين أن حركة المسافرين في معظم المطارات انخفضت بشكل حاد في عام 2020، إلا أنها بدأت في الارتفاع منذ ذلك الحين، بل وتجاوزت بعض المطارات مستوياتها قبل عام 2020.

من جانبها كانت أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء إعلان الحكومة موعد بدء تشغيل مطار "سفنكس" الدولي بمحافظة الجيزة بعد تطويره واستعراضها الموقف التنفيذي لهذا المشروع، مشيرة إلى أن المطار الجديد يهدف تنشيط قطاع السياحة وتحسين وصول السياح إلى المواقع التاريخية البارزة في مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التي تشهد جهودا كبيرة في هذه المرحلة استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.

افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير 2023 2022 2020

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