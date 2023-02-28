رويترز: السياحة مصدر مهم للعملات الأجنبية والوظائف للاقتصاد المصرى

أكدت وكالة رويترز أن السياحة مصدر مهم للعملات الأجنبية والوظائف للاقتصاد المصري، حيث حقق القطاع 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في العام السابق، عندما تضرر من جائحة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة تصريحات وزير السياحة أحمد عيسي، الذي أكد أن مصر موطن الأهرامات القديمة ومنتجعات البحر الأحمر، تهدف إلى تعزيز السياحة بنسبة تصل إلى 30% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وجلب الشركات الخاصة لتشغيل المواقع، وافتتاح متحف ضخم في نهاية عام 2023.

وقال عيسى إنه يستحوذ على ما يقل قليلاً عن 1% من سوق السياحة العالمية، مشيرا إلى أن ميزانية أكثر من 2000 موقع أثري و41 متحفاً في السنة المالية 2021/22 كانت متواضعة بلغت 3.2 مليار جنيه مصري (170 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).

وقال عيسى لرويترز "أعتقد أن مصر تستحق وينبغي أن تكون قادرة على تنمية صناعة السياحة لديها بنسبة 25% إلى 30% سنويا باستمرار على مدى العقد المقبل، وهذا من شأنه أن يصل بنا إلى حوالي 30 مليون (زائر) بحلول عام 2028".

وأكد "أنه منتج يتمتع بميزة تنافسية مقنعة من بين جميع المنتجات التي يمكن أن تقدمها مصر على مستوى العالم".

وقال عيسى إن الأولويات الفورية تشمل توسيع سعة الطيران وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط التنظيم.

وأضاف أن الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول عام 2030 من 212 ألف العام الماضي قد تجذب 30 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة، كما أن الشركات الخاصة تشارك في مشاريع تجريبية لإدارة 10 مواقع.

وتشمل هذه أهرامات الجيزة، والمتحف المصري في وسط القاهرة، والمتحف المصري الكبير الذي سيضم قريباً أكثر القطع الأثرية شهرة في البلاد.

وقال عيسى: "نحن نراجع هذه التجربة اليوم حتى نتعلم منها ونكون قادرين على الارتقاء بها إلى المستوى التالي والتوسع فيها".

وقال عيسى إن التأخر المتكرر في افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو مبنى شاسع يقع بالقرب من أهرامات الجيزة قيد الإنشاء منذ عام 2005، من المرجح أن يحدث بين أكتوبر ويناير، وتأمل مصر في جذب قادة العالم لحضور حفل التنصيب.

وقال عيسى إن انتعاش أعداد الزائرين من الأسواق الأوروبية وغيرها يعوض الخسائر من أكبر سوقين في مصر، وهما روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يتوقع زيادة في عدد السياح الصينيين هذا العام.

وأضاف أن مصر ستسعى على المدى الطويل إلى تطوير سوق المسافرين المستقلين إلى جانب باقات منظمي الرحلات السياحية.