أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 خلال التعاملات الصباحية

يقدم «الدستور» في نشرته على مدار اليوم أسعار الفضة في وفقا لموقع “gold-price” خلال التعاملات الصباحية.

أسعار جرام الفضة الجديد اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار جرام الفضة النقية حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر أونصة الفضة اليوم في التعاملات الصباحية 633.801 جنيه.

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بـ20.34 جنيه.

أسعار الفضة البريطانية عيار 925 بـ19.45 جنيه.

أسعار الفضة الإسترليني عيار 925 بـ18.83 جنيه للجرام.

أسعار فضة العملات عيار 900 بـ18.32جنيه.

أسعار فضة المجوهرات عيار 800 بـ16.29 جنيه.

أسعار الفضة عيار 880 بـ17.91 جنيه للجرام خلال التعاملات الصباحية.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد 999 اليوم

وفي حالة شراء الفضة الجديد فقد استقرت الأسعار عند الشراء وذلك خلال التعاملات الصباحية وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية سعر27.10 جنيه.

أسعار أونصة الفضة شراء جديد 836.617 جنيها

أسعار سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,339.80 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 100 جرام شراء جديد 2,669.42 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,094.30 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,265.99 جنيه.

سعر سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,409.72 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 24,452.66 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم

وشهدت أسعار الفضة بيع ارتفاع طفيف حيث سجلت أمس 20.13 واليوم وفي التعاملات الصباحية قد سجلت سعر 20.19 جنيها وجاءت أسعار فضة البيع كالتالي:

وسجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.19 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 628.081 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,009.67 جنيه.

وقد سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,019.33 جنيه.

بينما سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,038.67 جنيه.

سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 5,048.33 جنيه.

سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,096.66 جنيه.

سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 20,193.33 جنيه.