الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-2-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ننشر سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 28-2-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة وفقًا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها باستمرار، وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق المصرية للعملات المالية الأجنبية والعربية، حيث تشهد أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 28-2-2023

يمكن معرفة سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 28-2-2023 من خلال موقع «الدستور» الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء في مختلف المجالات يوميًا، وهي كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.57 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر تداول العملة الأمريكية نحو 30.63 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري قدر الدولار بنحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بمحلات الصاغة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

 

في البنك البنك التجاري الدولي CIB قدر الدولار بنحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل قيمة الدولار نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

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سعر كرتونة رمضان 2023 ومنافذ أهلا رمضان في القاهرة

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لتقليل سعر المكرونة.. إطلاق مبادرة«ولادك في ضهرك يا مصر»

 

سعر العملات العربية الأجنبية في البنك المركزي المصري

وصلت اليورو الأوروبي نحو 32.26 جنيه للشراء و 32.37 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الإسترليني نحو 36.60 جنيه للشراء و 36.72 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 8.14 جنيه للشراء 8.17 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 99.45 جنيه للشراء و99.81 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 8.32 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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