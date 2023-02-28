الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 28-2-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يترقب أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في محلات الصاغة عبر المنصات الإلكترونية الملايين من المواطنين تزامنا مع التراجع الملحوظ الذي تشهده أسواق المحلية للمعدن الأصفر حيث بلغت نسبة التراجع في الأسواق المحلية 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ويعد التراجع للأسبوع الرابع على التوالي بفعل رفع الفائدة في الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم المتزايد.


أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في محلات الصاغة


بلغت قيمة تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في محلات الصاغة المصرية خلال الأسبوع الجاري نحو 12 جنيه حيث سجل عيار 21 من الذهب نحو 1678 جنيها في حين أنه استقر خلال الأسبوع الماضي عند 1690 وهو الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية.

بينما تراجعت أوقية الذهب بقيمة 32 دولارا حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 1843 دولارا واختتمت التعاملات عند 1811 دولارا.


ويضاف إلى الأسعار السابق ذكرها مبلغ قيمة المصنعية ورسوم الدمغة والتي يقرها القانون المصري التجاري على كل جرام من الأعيرة الذهبية المختلفة والمتعارف عليها في الأسواق المصرية.


وإليكم أسعار الجرام من المشغولات الذهبية في محلات الصاغة المصرية:-


جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1917.75 جنيه.
الشراء 1912 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

 

جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1758 جنيها.
الشراء 1752.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.


جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1678 جنيها.
الشراء 1673 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بمحلات الصاغة

جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1438.25 جنيه.
الشراء 1434 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 1.75 نقطة.


جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1118.75 جنيه.
الشراء 1115.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 1.25 نقطة.


جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 958.75 جنيه.
الشراء 956 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 1.25 نقطة.


جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 719.25 جنيه.
الشراء 717 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 75. نقطة.

 

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جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 13424 جنيها.
الشراء 14625 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 16 نقطة.

أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1810$.
الشراء 1809$
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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