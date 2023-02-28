أحمد عصام يكشف للمرة الأولى تفاصيل حفل زفافه والحضور الفنى الكبير به

كشف الفنان أحمد عصام، تفاصيل حفل زفافه والذي شهد حضورًا كبيرًا لكل نجوم الغناء في مصر، مؤكدًا أنه ادخر كل هذا الحب للنجوم وأصحابه ليظهر في هذا اليوم.

وأضاف “عصام”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لم يكن في باله أن يتزوج من الأساس، ولكن عندما قرر وجد كل هذا الحب والدعم من النجوم، مؤكدًا أن هذا مجتمعه وطبيعي أن يفرح الجميع لبعضهم ويقفون إلى جانب بعضهم البعض بكل المناسبات.

مجاملة أصحابه له بحفل زفافه

وتابع، أنه وجد كل أصحابه يجاملونه بحفل زفافه والجميع سعد والناس تعجبت من كل هذا الحب، مشيرًا إلى أن قبل زفافه بأربعة أيام كان مع الفنان محمد حماقي، وقال له :"أنت مشكلتك إنك حوشت كتير من الإخوة والحب والكل يريد مجاملتك".

وأكد أن زوجته سارة عبدالفتاح، فوجئت بحفل الزفاف مثل الجميع ولم تعلم شيئًا عن تنظيم الحفل، لترد العروس بأنها كانت مدوعة للحفل.

وأوضح أن حفل الزفاف تأجل أكثر من مرة، ولكنهما قررا أن يعقدا قرانهما، وبدأ الأمر يتوسع من حيث عدد الدعوات، خاصة بعد أمنية والدته بأنها تريد أن تراه بالبدلة وتنظر له وتبتسم، ومن جاء قرار إقامة الحفل، مشيرًا إلى أن عقد القران شهد عليه الفنان محمد منير، والفنان تامر حسني، وأن الفنان حمادة هلال كان مقررًا أن يشهد ولكنه لظروف التصوير بلبنان تغيب عن الحفل.