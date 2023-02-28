تعرف على ترتيب أفضل اللاعبين فى عام 2022

حصد نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على نقطتين فقط، في تصويت أفضل لاعبي العالم لعام 2022 لجوائز “ذا بيست” المقدمة من “فيفا”.

وجاء صلاح في المركز الـ 14 بترتيب أفضل لاعب العالم بنقطتين فقط، بينما تحصل ميسي على الجائزة بـ 52 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن الوصيف كيليان مبابي.

وتوج نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وتسلم ميسي الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز ميسي الجائزة متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني وكيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وتوج ليونيل سكالوني المدير الفني لفريق للمنتخب الأرجنتيني بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022.

وأحرز سكالوني الجائزة متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني والإسبانيب يب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وتوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم 2022 بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 202.

وأحرز مارتينيز الجائزة متفوقا على البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني ، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وفي جوائز أخرى، توج البولندي مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف على مستوى العالم لعام 2022 وذلك عن هدفه في مرمى فريق ستال جيشوف. وتسلم أوليكسي الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز أوليكسي الجائزة متفوقا على الفرنسي ديمتري باييه عن هدفه لفريق مارسيليا في مرمى باوك اليوناني، والبرازيلي ريشارليسون عن هدفه لمنتخب بلاده في مرمى صربيا بكأس العالم 2022 في قطر، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وتوجت الإنجليزية ماري إيرابس حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022.

بينما توجت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية في العالم لعام 2022، وتوجت الإنجليزية ماري إيرابس حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022.

وتوجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022.

وتوج لوكا لوسوفيلي، بجائزة الروح الرياضية لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأخيرًا توجت الجماهير الأرجنتينية بجائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور في العالم لعام 2022.