زيلينسكى: الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيدا

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيدا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا يمكنها الدفاع عن أجوائها الا إذا تخلى شركاؤها عن تحفظهم بخصوص الطائرات.

وكان قد قال الجيش الأوكراني، الأحد، إن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني خلال اليوم المنصرم، وذلك بعدما قالت مجموعة فاجنر الروسية إنها استولت على القرية الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب من منطقة يحتدم فيها القتال.

وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تحديث صباحي إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت بأسرها حيث تقع قرية ياهيدني.

ويشهد القتال المستمر منذ شهور للسيطرة على باخموت، التي تناقص عدد سكانها من 70 ألفا إلى خمسة آلاف، بعضا من أكثر المعارك استنزافا في الغزو المستمر منذ عام.

وذكر قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين، أمس السبت، أن قواته استولت على ياهيدني، وإنها استولت أيضا على برخيفكا وهي قرية مجاورة لياهيدني على مشارف مدينة باخموت.



- روسيا تواصل مهاجمة باخموت



وقالت النشرة الأوكرانية إن الهجمات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى "هجمات فاشلة" بالقرب من ستة مواقع من بينها ياهيدني وبرخيفكا في إقليم دونيتسك.

وقالت النشرة الأوكرانية امس الأحد إن القوات الروسية قصفت 22 موقعا على طول هذا الجزء من الخطوط الأمامية في دونيتسك فيما أحبطت أوكرانيا 71 هجوما في الإقليم وأماكن أخرى على الخطوط الأمامية.

وأحرزت روسيا تقدما في سبيل محاصرة باخموت لكنها فشلت في السيطرة عليها في الوقت المناسب حتى تمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصارا يمكنه الإعلان عنه في ذكرى بدء غزو أوكرانيا يوم الجمعة.

وحذرت الولايات المتحدة، الصين من عواقب وخيمة، إذا قدمت أسلحة لدعم روسيا في تدخلها بأوكرانيا، فيما زار قائد عسكري رفيع المستوى بلدة باخموت على خط المواجهة، حيث تواصل القوات الأوكرانية الصمود في وجه الهجمات الروسية المستمرة.