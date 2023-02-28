الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرز الأزياء فى ختام أسبوع الموضة بميلانو 2023 (صور)

أسبوع الموضة في ميلانو
أسبوع الموضة في ميلانو

اختتم أسبوع الموضة في ميلانو، حيث قدم المصمم الإيطالي جورجيو أرماني والوافد الياباني الجديد تومو كويزومي أسلوبين مختلفين نتجا عنهما أزياء ممتعة.

قدم كويزومي- الذي تم دعمه هذا الموسم من قبل Dolce & Gabbana- عرضًا كان انفجارًا مشرقًا ومبهجًا للألوان.

أعطت Dolce & Gabbana كويزومي المساحة ومسامير من الأقمشة من الاستوديو الخاص بها وحفنة من الأحذية، كما غطت تكلفة جميع النماذج، في المقابل قدم كويزومي عرضًا مميزًا، باستخدام قماش مكشكش بإحكام مصنوع من مئات الأمتار من الشباك، كما ظهرت  تنورة تول زرقاء ضخمة منتفخة، تعلوها رداء مكشكش مصنوع من قماش خاص، تبع ذلك تنورة بطول الركبة من الخردل تلبس تحت سترة مموجة باللون الأصفر النيون.

كانت هناك سراويل خضراء رائعة، وتنورة مكشكشة بلون التوت مع سترة بغطاء للرأس مطابقة، وكان من بين أكثر مشاريع كويزومي شهرة مؤخرًا تلبيس المغني سام سميث في أحدث فيديو له.

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كذلك  الفستان الهائل باللون الوردي النيون الذي ظهر في عرض ميلانو، تم ظهوره في المقدمة مع رداء إضافي باللون البرتقالي والأرجواني، تبعه تنورة بيضاء بطول الأرض مع سترة زرقاء لامعة، ارتدتها عارضة الأزياء المخضرمة جيسيكا ستام، والتي كانت مثلثة الشكل تقريبًا.


على الجانب الآخر من المدينة، تكشفت جمالية مختلفة تمامًا وهي جمالية جورجيو أرماني، ففي الموضة هناك علامات تجارية تقف خارج المعايير العادية، جورجيو أرماني الذي يسير على إيقاعه الأنيق منذ عام 1975.

افتتح العرض بغطاء واق من المطر فوق بنطلون واسع بنفس القدر من البرونز شديد اللمعان، كما ظهر المزيد من القماش اللامع مثل البرونز المصهور، سترة بحزام وبنطلون لامع مقترن مع سترة من الكراميل، ولف مخملي مهدب.

ظهرت الفساتين على شكل أعمدة بسيطة بظلال من الرمل والبسكوت والشوفان، وكان هناك فرو صناعي، وكانت المعاطف طويلة ورشيقة مع الأكمام بدرجات اللون الرمادي الشهير من Armani، بينما كانت التنانير ضيقة وتوقف أسفل الركبة في المنتصف.

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أسبوع الموضة في ميلانو اختتام أسبوع الموضة في ميلانو جورجيو أرماني دولتشي آند جابانا أزياء

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وائل لطفي

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