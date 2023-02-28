الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والمؤجلة من الأسبوع السابع، حيث تم تحديد المباراة المرتقبة بين الفريقين، وزاد بحث الآلاف من الجمهور المصري من محبي وعشاق الكرة الإنجليزية والدوريات الأوروبية وبالأخص ليفربول الإنجليزي الذي يحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ويفتتح فريق ليفربول مبارياته في شهر مارس القادم بلقائه المؤجل من الأسبوع السابع أمام فريق ولفرهامبتون، حيث تنطلق المباراة مساء يوم الأربعاء الأول من شهر مارس المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويستضيف اللقاء استاد انفيلد.

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ويعاني فريق ليفربول من سوء النتائج خلال المباريات الماضية في البطولات المختلفة، وبالأخص بطولة الدوري، حيث يبتعد كثيرًا عن المنافسة في الموسم الحالي ويحل في مراكز متأخرة من الدوري رغم تقدمه في الجولة الماضية من المركز الثامن إلى المركز السابع، إلأ أنه مهددًا بالتراجع في المراكز لاقتراب العديد من الفرق منه في النقاط، ففريق ليفربول حصد 36 نقطة من 23 مباراة خاضها حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى 7 هزائم.

أما فريق نادي ولفرهامبتون فهو يبحث عن تحسين مركزه في جدول الدوري الممتاز، وهو يقع في المركز الـ15، ويمتلك من النقاط 24 نقطة جمعهم في 6 مباريات، وتلقى 12 هزيمة، بينما تعادل في ست لقاءات.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ولفرهامبتون 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

وفي الهجوم: دييجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.

ليفربول في دوري أبطال أوروبا 

وعلى الصعيد القاري، تعرض الريدز لهزيمة كبيرة من قبل نظيره ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين كان لليفر الأسبقية في التهديف، لكن سرعان ماعاد الملكي بفوز ساحق، ويصعب فرصة الصعود على الريدز في مباراة العودة.

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