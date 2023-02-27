براتب 4000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة نصر، وذلك براتب يتراوح من 3000 جنيه، إلى 4000 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف من 21 سنة، وحتى 35 سنة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 50 خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، و50 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، كما تطلب الشركة 15 عامل مخازن، و15 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، أو الاتصال على 01114400518.

وأعلنت وزارة القوى العاملة تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وتصدر نشرة التوظيف الدورية عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 14 محافظة، هي، القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية ، والغربية، المنوفية، الشرقية، والإسماعيلية، سوهاج، الدقهلية، الوادي الجديد، وأسوان، في التخصصات الآتية، مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، محاسبين، منسقين ميدانيين، محاسبين تكاليف، مشرف مواقع، مشرف جودة، مشرف أمن، مندوبين مبيعات، عمال إنتاج، أفراد أمن بمواقع مميزة، خدمة عملاء، أخصائي تدريب، طباخين، ممرضين، أخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، فنيين، سائقين، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.