أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

البقوليات من البروتينات التي لا غني عنها على سفرة المصريين، خاصة الفول بالإضافة إلى الإقبال على العدس خاصة خلال فصل الشتاء، لذلك شهدت الأسعار حالة من الجدل عبر منصات البحث، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار، حيث تستورد مصر نسبة كبيرة من البقوليات من الخارج.

وجاءت أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 28 فبراير في السوق المحلي كالتالي:

استقر العدس في المحلات التجارية عند أسعار أمس، حيث سجلت الأسعار ما بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

وشهد الفول البلدى في المحلات التجارية اليوم استقرارًا في الأسعار ليتراوح سعره ما بين 33 و38 جنيهًا، وهي السلعه الأكثر شعبية وإقبالًا على شرائها من المواطنين.

بينما جاءت أسعار اللوبيا البلدي اليوم في محلات التجارية بـ 52 جنيهًا للكيلو، بينما المستوردة في محلات التجار تسجل 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاصوليا البلدي والمستوردة

وثبتت أسعارالفاصوليا البيضاء مستوردة سائبة اليوم عند 35 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

والحمص من السلع التي يكون عليها إقبالًا كبيرًا خلال فصل الشتاء، وقد جاءت الأسعار اليوم في المحلات التجارية من 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

أسعار الترمس المحلي والمستورد

وسجلت أسعار الترمس مستورد سعر 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيل في المحلات التجارية.

أما السمسم استقر سعره اليوم الثلاثاء ما بين 110 و120 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يتم استيراد 85% من الفول و95% من العدس، و أن حجم إنتاج مصر من الفول لا يتجاوز 10 إلى 15% من حجم الاستهلاك المحلي، موضحًا أن مصر تستهلك قرابة 60 ألف طن شهريًا ما يعادل 720 ألف طن سنويًا.