الأحد.. افتتاح معرض «سرجى مرجى» للتشكيلية سماء يحيى

تحتفي الفنانة التشكيلية سماء يحيى بافتتاح معرضها الشخصي الجديد؛ والذي يحمل عنوان "سرجي مرجي"، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 5 مارس 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً في سماح آرت جاليري بالزمالك، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، ويستمر المعرض حتى 19 مارس بقاعة سماع للفنون.

سماء يحيى

تقول سماء: "سرجي مرجي.. كلنا سمعنا أو غنينا هذه الغنوة الجميلة ونحن أطفال لكن قلة هم من عرفوا أن سرجي مرجي هي ملخص فطري وبرئ لتاريخ من الحب والتعايش والوحدة والاحتفاء بالحياة رغم الصعاب، منذ أن كانت جملة سرجي مرجي هي جملة إثبات حضور العمال في عزبة السيد العثمانلي، بعدها أصبحت إشارة للقديسين أبوسرجة ومار جرجس عندما وقف الأطفال الفقراء يتلقون العلاج والطعام من الكنائس، ثم لتصبح تهويدة للأطفال المسلمين تنشدها الجدات ويتمنون فيها رؤية النبي وزيارة البيت الحرام ليغنيها بعد ذلك الأطفال اللاعبين في الأزقة.. وكما يستطيع سامع سرجي مرجي تتبع تاريخ وطن وناس بإذنه يستطيع المتلقي للعمل الفني تتبع تاريخه بصريا ورؤية قيم العمل والمحبة وشخصية الفنان إذا كان هذا العمل أصيل وصادق".

وأضافت سماء، في هذا المعرض أحاول محاولة جديدة لصناعة تاريخ لي مع الخامة تاريخ يمر عبر بوتقة البرونز المنصهر ليصنع أشكالا تلعب وتركض وتحلق في الفراغ.. منحوتات سرجي مرجي لاهية وعابثة ونزقه مثل أطفال حواري وشوارع أحياء وقرى المحروسة، هي حنين لدفء وحميمية وفطرة الإبداع الإنساني الأول النابع والمتفاعل مع الطبيعة قبل أن يرتدي الأقنعة ويختنق من وطأة التكلف، والأجمل هي حالة في محبة النحت للشكل والكتلة والتكوين والحيوية، للعب بالخامة مع الفراغ وفي الفراغ دون خوف من لوم أو إخفاء لآثار جريمة اللعب والفوضى وما يترتب عليها من جروح وخدوش وفوضى سرجي مرجي هي خلاصة لعبي وتاريخي ومخاطرتي الغير مألوفة مع الخامة والفكرة اتشاركه معكم لنخوض سويا مغامرة جوهرها العودة لفطرة الجمال الأولى".

د. سماء يحيى، حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية التربية الفنية جامعة حلوان 2009، لديها العديد من المقالات النقدية والبحثية بعدد من المجلات واصدارات مصرية وعربية، شاركت في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها من أهمها: الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي إكسبو 2011، معرض جماعي – قاعة بوردر لين – ميلانو – إيطاليا 2012، مهرجان سان فلنتين الدولي الدورة 14 ، 15 – فيكو دل جرجانو – إيطاليا- 2012 – 2013، معرض مختارات عربية الخامس – أتيليه جدة – السعودية 2012 – 2013، إكسبو باري الدولي للفن الحديث – باري – إيطاليا 2012، لوحة لكل بيت – أتيليه جدة – 2012 و2013، مهرجان مارتينسيكورو الدولي 39 ، 40 للفن المعاصر - تحت إشراف المركز الثقافي كارلو في- L'Associazione Culturale Carlo V إيطاليا 2012 ، 2013، مهرجان كولونيلا الدولي للفنون في دورته ال25 - Concorso di Pittura Contemporanea Premio Colonnella- كولونيلا – إيطاليا 2013، مهرجان فورلي الدولي للفن المعاصر – إيطاليا 2014، المعرض العام الـ 36-39-40 القاهرة 2014 ، 2017، 2018، مهرجان كوبرا ماريتما الدولي للفن المعاصر- إيطاليا 2014، مهرجان "الفن غذاء الكوكب" إحدى فاعليات أكسبو ميلانو تحت رعاية الاتحاد الأوروبي – إيطاليا 2015، معرض أجندة - مكتبة الإسكندرية – 2019، ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والقوارب 22 - 21- 2019، صالون الفن المعاصر الأول "ما بعد الفكرة" بقصر الفنون 2021، لها عشرة معارض شخصية آخرها "عرايس الخبيز" قاعة الباب سليم دار الأوبرا 2021م، نالت العديد من الجوائز الدولية والمحلية ومقتنيات في متحف الفن المصري الحديث، مقتنيات في مجموعات شخصية في مصر - كندا - السعودية - الكويت - إيطاليا – عمان – فلسطين.