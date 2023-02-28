الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: افتتاح أكثر من 30 مسجدا الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله

في إطار حرص وزارة الأوقاف المصرية على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد الحاكم بأمر الله بعد ترميمه و تطويره، بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلسالأعلى للآثار، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، و مفضل محمد حسن ممثل سلطان البهرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه من حسن الطالع أن يتوافق افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله مع الإعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المساجد ستكون في أبهى صورة وإعداد منقطع النظير، وأن هناك خطة دعوية غير مسبوقة استعدادًا للشهر الفضيل سواء في صلوات التراويح أو التهجد أو الاعتكاف، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على مستوى عال ومبهر ومتميز، مشيدًا بجهود وزارة الآثار في عملية الترميم.

وأكد وزير الأوقاف، أن ما تم في عمارة المساجد في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز غير مسبوق، من خلال عمليات الإحلال والتجديد وبناء كامل للمساجد، أو تطوير للمساجد الأثرية، أو تطوير للمساجد العادية زاد على عشرة آلاف مسجد، مشيرًا إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم افتتاح مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملًا، بالإضافة إلى عدد من المساجد التي تم افتتاحها مع وزارة الآثار، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من افتتاحات أسبوعية، ففي الجمعة القادمة سيتم افتتاح أكثر من ٣٠ مسجدًا.

افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله
افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله
افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله
افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله
افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله
افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله
وزير الأوقاف خلال افتتاح مسجد الحاكم

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وائل لطفي

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