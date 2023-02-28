كيف تناول الإعلام السورى زيارة وزير الخارجية المصرى إلى دمشق؟

كشف الإعلامي أحمد موسى، ردود فعل الإعلام السوري على زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى دمشق لإظهار دعم مصر لها بعد أزمة الزلزال المُدمر.

وعرض موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إشادة التلفزيون السوري بالزيارة التي وجه فيها الرئيس السوري بشار الأسد الشكر لمصر، لدعم جهود الحكومة السورية في مساندة المتضررين من الزلزال المدمر.

وتطرق تقرير التلفزيون السوري، للعلاقات القوية التي تجمع مصر وسوريا عبر التاريخ، مشيدًا باحتضان مصر للسوريين الذين فروا من الحرب السورية بعد 2011، فيما رحّب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بنظيره شكري.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مرسي لم يكن له علاقة سوى بجماعته؛ وكان هدفه محاربة الجيش السوري حتى تحكم جماعته سوريا؛ وهو ما تجلى في دعوته لحشد مقاتلين، وإعلان مقاطعة سوريا، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة المصرية لم تقطع علاقتها بسوريا، آنذاك.

وأضاف، أن الرئيس السيسي، حين كان يشغل وزيرًا للدفاع خلال 2012، رفض مطالب الإخوان بإحداث وقيعة مع سوريا، مضيفًا: "ستعود سوريا بإذن الله تعالى سريعًا، واليوم هو بداية العودة".