مصرع طفل غرقًا بمياه ترعة الباجورية فى الغربية

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة الباجورية، المارة بقرية كفر المحروق، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة طفل في العقد الأول من عمره، داخل ترعة الباجورية بقرية كفر المحروق التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعي «رحيم عبدالحليم» ويبلغ من العمر عام ونصف العام، غرقا داخل مياه ترعة الباجورية، حال لهوه أمام منزله، وتم العثور على الجثة بالقرب من منطقة السبيل بذات القرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.