بالتفاصيل.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية.. أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

وأضاف أنه يتم تقديم الشهادة بمنشأة رعاية طفل شربين بالإدارة الصحية شربين ومنشأة طهواى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين، ومنشأة طب أسرة درين بالإدارة الصحية بنبروه، ومنشأة وحدة طب العصافرة بالمنشأة الصحية بالمطرية، ومنشأة أبو داوود بالإدارة الصحية بتمي الأمديد، ومنشأة الرعاية بالإدارة الصحية بأجا، ومنشأة محلة الدمنة بالإدارة الصحية لمحلة الدمنة، ومنشأة الصلاحات بالإدارة الصحية ببني عبيد، ومنشأة رعاية طفل طلخا بالإدارة الصحية بطلخا، ومنشأة مركز رعاية طفل بندر بلقاس بالإدارة الصحية ببلقاس، ومنشأة ميت محسن بالإدارة الصحية لميت غمر.

أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

كما أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة الدقهلية في 19 منشأة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة كمرحلة أولى.

وقال "مختار" إن المبادرة تأتى ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة 100 مليون صحة لبناء الإنسان تنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية، وأضاف "مختار" أنه يتم من خلال المنظومة تفعيل العمل بوثيقة الزواج الجديدة وإيقاف العمل بنموذج الشهادات القديمة.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تنمية الوعي لدي المواطنين باعمال المبادرة و التعريف بها بمراكز ومدن وقري المحافظة ونشر التوعية بأهميتها والحرص على تغطية جميع المناطق لضمان نجاحها وتحقيق هدافها المرجوة.