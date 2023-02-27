تعرف على موعد مباراة آرسنال وإيفرتون المؤجلة

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد الفريقان للقاء الذي يستضيفه استاد الإمارات باحثا كلا الفريقين على الفوز لتدعيم موقعه في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لذا يهتم جمهور الكرة العالمية بمعرفة موعد مباراة آرسنال وإيفرتون المؤجلة وكافة التفاصيل حولها.

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون

وتنطلق المباراة بين فريقي آرسنال وإيفرتون في تمام الساعة 9:45 من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من شهر مارس القادم على استاد الإمارات في تمام الساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 8:45 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

مباراة آرسنال وإيفرتون في البريميرليج

ويعتبر اللقاء القادم الذي يجمع الفريقين مهم لكلا منهما ففريق أرسنال يبحث عن الابتعاد بالصدارة التي يهددها منافسه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط ففي حال فوز آرسنال بهذه المباراة يصبح الفارق خمس نقاط كاملة بينهما ويتساوى في عدد المباريات.

في الجهة الأخرى يبحث فريق نادي ايفرتون عن الفوز باللقاء والابتعاد عن منطقة الخطر حيث يحل فريق نادي ايفرتون في المركز 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقاط 21 نقطة من 24 مباراة خاضها حقق في خمس مباريات فقط الفوز بينما تعادل في ست مباريات وتلقى 13 هزيمة فبالتالي هو مهدد بالهبوط للدرجة الثانية و يبحث عن الفرصه للتشبث بالدوري الممتاز البريميرليج خلال اللقاءات القادمة.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون المؤجلة

ويذاع اللقاء بين فريق نادي آرسنال وإيفرتون المؤجل على شاشة قنوات بين سبورت فهي المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الانجليزي وعدد من الدوريات الاوروبية في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا حيث يمكن للراغبين في متابعة اللقاء بمشاهدته يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

التشكيل المتوقع لنادي أرسنال في المباراة القادمة

حارس المرمى : آرون رامسديل .

بينما في خط الدفاع يتواجد به كل من : بنيامين ويليام وايت ‏/ ساليبا / جابريل ماجاليس/ أولكسندر زينتشنكو.

ويتواجد في خط الوسط كل من : جورجينيو / تشاكا / أوديجارد.

وأخيرا في خط الهجوم : بوكايو ساكا/ تروسارد / مارتينيلي.