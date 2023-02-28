الدفاع الأوكرانية: الوضع فى باخموت معقد وصعب للغاية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الإثنين، أن الوضع في باخموت معقد وصعب للغاية، مشيرة إلى أن الوضع على الجبهة صعب وروسيا تكثف هجومها، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بإقالة مسئول أمني كبير، وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة.

والمسئول المقصود هو نائب قائد الحرس الوطني رسلان دجوبا، وفقًا لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسبابًا لهذا القرار.

ولم يذكر زيلينسكي دجوبًا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور، بينما شدد على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

وقال زيلينسكي إنه التقى مسئولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه "محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها".

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية، ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها، يجب ضمان نقاء عمل الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة".

الدفاع الأوكرانية

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف، الأحد، أنّ عمليات تدقيق عقود المشتريات جارية بعد فضائح فساد، لكنّه امتنع عن تأكيد التقارير التي أشارت إلى احتمال إجباره على الاستقالة قريبًا.

وقال ريزنيكوف للصحفيين: "بدأنا بعمليات تدقيق داخلية" لكلّ عقود المشتريات، ولكنه رفض القول ما إذا كان سيبقى وزيرًا للدفاع.

وأضاف: "إنه شخص واحد- القائد الأعلى للقوات المسلّحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي- الذي يقرّر إذا كنت سأبقى وزيرًا للدفاع أم لا".

وأشار إلى أنّ "تخصّصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعًا مثيرًا للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب، ولكن أيضًا بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقًا".

وكان موقع "يوكرينسكا برافدا" قد أفاد نقلًا عن مصادر لم يحدّد هويتها، بأنّ ريزنيكوف (56 عامًا) سيُستبدل الأسبوع المقبل بكيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية البالغ من العمر 37 عامًا.

وقد يُعيَّن ريزنيكوف، الذي درس الحقوق، وزيرًا للعدل، بحسب الموقع.