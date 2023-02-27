الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكونتينر» يكشف مراحل تجهيز البرتقال بمصنع أجرو إيجيبت لتصديره

البرتقال
البرتقال

قال الفنان أحمد داود، إن هناك زراعة أخرى تسهم في زيادة نسب التصدير في مصر وهى زراعة "الموالح"، ويعد مصنع "أجرو إيجيبت"، من أكبر مصدري الموالح للعالم.

مراحل تجهيز البرتقال

وقال المهندس محمد حامد، مدير إدارة الجودة، خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية "on"، إن المصنع يقوم بفحص البرتقال من خلال عينات عشوائية ويتم عمل فرز مبدئي يدوي، وبعدها يدخل مرحلة الغسيل.

وأشار المهندس إلى أنه يستخدم الشمع لسد مسام البرتقال ليعيش فترة أكبر، وبعدها يدخل مرحلة الكاميرات والتي تقوم بوضع كل أحجام البرتقال مع بعضها، ليتم تصديره للصين والهند وسنغافورة وكان المنافس الأول أمريكا وتم تجاوزها لتحل إسبانيا بعدها وتم تجاوزها وأصبحت الموالح المصرية الأولى عالميًا.

أول بلد زرع البرتقال

وأوضح أحمد داود، أن زراعة البرتقال بدأت في جنوب الصين، وشمال الهند، وأول ذكر للبرتقال كان في الأدب الصيني عام 314 قبل الميلاد، مشيرًا إلى أن العرب هم من أعطوا للبرتغال اسمها وكانوا وقتها ملوكًا للتجارة وهم من نشروا البرتقال وقتها وجدوا بلد جوها مناسب لزراعته فأطلقوا عليها بلاد البرتقال ومنها البرتغال.

الكونتينر البرتقال تجهيز البرتقال تصدير أول بلد زرعت البرتقال

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