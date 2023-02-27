الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«هويتنا واحدة ووحدتنا عربية».. كارول سماحة تطلق ألبومها الجديد «الذهبى»

تبنت المطربة اللبنانية كارول سماحة، في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كارول سماحة ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنية، جميعها من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وألحان الملحن الفلسطيني البارز تيسير حداد، تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشعراء العرب.

ولا يهدف ألبوم كارول سماحة الجديد إلى تحقيق أي مكاسب تجارية أو أرباح أو عوائد، ولكن ينطلق إلى أهداف ترى كارول سماحة أنها أكبر من أي عوائد تجارية يمكن لها تحقيقها في حال أطلقت أي ألبوم آخر، حيث ينطلق إلى قضايا تخص وتهم أي مواطن عربي يطمح إلى تحقيق واقع عربي أفضل للأجيال الجديدة.

وتتطلع الفنانة اللبنانية الكبيرة إلى أن يكون الألبوم صوتًا مختلفًا في ضوء الأعمال الغنائية التي تقدم للأجيال والشباب العربي، والتي لا تتعلق بقضاياهم، ولا واقعهم العربي الذي يعاني خلال السنوات الماضية، ويحتاج إلى تغيير ضروري وحتمي.

الأغنية الأولى التي أطلقت من الألبوم بعنوان "ستنتهي الحرب"، تعد نموذجًا لرؤية صناع الألبوم، حيث تدعو إلى نبذ الخلافات والصراعات والحروب الداخلية المشتعلة في البلاد العربية خلال السنوات الماضية، وراح ضحيتها آلاف من الشهداء والجرحى، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر ونزوح آخرين عن منازلهم ومدنهم.

ومن المقرر أن تواصل المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الأيام المقبلة، إطلاق بقية أغاني الألبوم، الذي لقي الإعلان عنه تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجمهور المختلف، والترحيب بفكرة الألبوم الذي يعد صوتًا مختلفًا بين الأعمال الغنائية التي تقدم مؤخرًا.

التضامن العربي التو التواصل التواصل الاجتماع التحديات والأزمات التأكيد التحدى ألبومها الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

«مات من الخضّة».. كيف أنهى لص حياة عجوز فى روض الفرج؟ «فيديو»

مشايخ وعواقل سيناء لـ«الدستور»: طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض الفيروز

بـ10 ملايين مشاهدة.. «قادر أكمل» لـ أحمد سعد يتصدر ترند «يوتيوب» (فيديو)

«ضرب نار».. أحمد العوضي يُثير فضول جمهوره بكواليس شخصية «جابر الكوماندا»

السجن 15 عامًا لسائق لاتجاره فى الحشيش بقنا

ضيف شرف.. ألفت عمر تعود للسينما بدور في «بعد الشر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي