«هويتنا واحدة ووحدتنا عربية».. كارول سماحة تطلق ألبومها الجديد «الذهبى»

تبنت المطربة اللبنانية كارول سماحة، في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كارول سماحة ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنية، جميعها من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وألحان الملحن الفلسطيني البارز تيسير حداد، تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشعراء العرب.

ولا يهدف ألبوم كارول سماحة الجديد إلى تحقيق أي مكاسب تجارية أو أرباح أو عوائد، ولكن ينطلق إلى أهداف ترى كارول سماحة أنها أكبر من أي عوائد تجارية يمكن لها تحقيقها في حال أطلقت أي ألبوم آخر، حيث ينطلق إلى قضايا تخص وتهم أي مواطن عربي يطمح إلى تحقيق واقع عربي أفضل للأجيال الجديدة.

وتتطلع الفنانة اللبنانية الكبيرة إلى أن يكون الألبوم صوتًا مختلفًا في ضوء الأعمال الغنائية التي تقدم للأجيال والشباب العربي، والتي لا تتعلق بقضاياهم، ولا واقعهم العربي الذي يعاني خلال السنوات الماضية، ويحتاج إلى تغيير ضروري وحتمي.

الأغنية الأولى التي أطلقت من الألبوم بعنوان "ستنتهي الحرب"، تعد نموذجًا لرؤية صناع الألبوم، حيث تدعو إلى نبذ الخلافات والصراعات والحروب الداخلية المشتعلة في البلاد العربية خلال السنوات الماضية، وراح ضحيتها آلاف من الشهداء والجرحى، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر ونزوح آخرين عن منازلهم ومدنهم.

ومن المقرر أن تواصل المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الأيام المقبلة، إطلاق بقية أغاني الألبوم، الذي لقي الإعلان عنه تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجمهور المختلف، والترحيب بفكرة الألبوم الذي يعد صوتًا مختلفًا بين الأعمال الغنائية التي تقدم مؤخرًا.