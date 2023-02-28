شيخ قبيلة بلى: سيناء تشهد طفرة تنموية في كل المجالات

قال أمين الشعراوي شيخ قبيلة بلي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مبشر بالخير في ضوء تأكيداته وإصراره على تعمير سيناء، مشيرًا إلى أنه لأول مرة منذ ما يقرب من 40 سنة يكون هناك توجيهات رئاسية صارمة بتعمير وتنمية سيناء، حيث فوجئ بما أعلنه الرئيس باستصلاح 600 ألف فدان في سيناء ورصد مبالغ مالية ضخمة لتعمير كل ربوع سيناء خاصة في ظل أن هناك أراض كثيرة خصبة في سيناء.



وأضاف شيخ قبيلة بلي، في تصريحات له: "هناك ما يقرب من 150 شركة خاصة مشاركة في تعمير سيناء وهو أمر متميز باشراك القطاع الخاص، بالإضافة لما سيحققه من تنمية اقتصادية لشبه الجزيرة.

كما ثمن الشعراوي، تأكيدات الرئيس على تقدير دور وجهود أبناء سيناء في دعم الدولة في حربها على الإرهاب"، مشيرًا إلى أن قبائل سيناء تقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في جهود محاربة الإرهاب وإرساء الاستقرار وإعادة الأمن والأمان لسيناء، وهناك حرص من الرئيس السيسي على مواجهة أى محاولة لعودة الإرهاب مرة أخرى، وستظل يقظة قوات الأمن وأبناء سيناء لتحقيق هذا الهدف.

ولفت شيخ قبيلة بلي، إلى أن سيناء شهدت إقامة عدة مشروعات تنموية في كل المجالات أبرزها زيادة مساحة ميناء العريش 10 أضعاف مساحتها الأولى، بالإضافة لإقامة شبكة طرق كبيرة وهو ما سيسهل الانتقال ونقل البضائع وغيرها، كما شهدت السياحة بسيناء طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وكذلك استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي وزراعتها، كما كانت سيناء في السابق تصدر الرخام كتل خام غير مصنعة لكن حاليا يصدر الرخام مصنع وهو ما يحقق دخل كبير للدولة، مطالبا بإنشاء مصنع للاستفادة من الرمل الزجاجي بدلا من تصديره في صورته الخام فمصر لديها خام الرمال الزجاجية الأنقى عالميا.



كما دعا الشعراوي، الحكومة للعمل على الاسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس والقضاء على البطالة في سيناء وذلك كأحد سبل محاربة الإرهاب، وكذلك تنفيذ توجيهات الرئيس بتوطين البدو الرحل وهو ما أكده رئيس الوزراء بأن هناك أكثر من 16 تجمع سكني لتحقيق الاستقرار والتنمية.