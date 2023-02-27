سامح شكرى: مباحثاتى فى سوريا لم تخل من الحديث عن العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مباحثاته في سوريا تطرقت إلى الحديث عن العلاقات بين القاهرة ودمشق.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحاته لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: "رغم أن مباحثاتي في دمشق تحمل عنوانًا إنسانيًا، إلا أنها لم تخل من الحديث عن العلاقات بين البلدين".

زيارة وزير الخارجية إلى سوريا وتركيا

وأجرى وزير الخارجية زيارة إلى سوريا وتركيا، اليوم الإثنين، لنقل رسالة تضامن من مصر، في مواجهة الآثار الكارثية للزلزال المدمر.

والتقى شكري، خلال زيارته إلى دمشق، بكل من الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وزير الخارجية ونظيره السوري

وأكد استعداد مصر لتقديم المزيد من المساعدات إلى سوريا وشعبها الشقيق في مواجهة تداعيات الزلزال.

وكذلك التقى شكري مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، وشهدا تسلم المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا في ميناء مرسين التركي.