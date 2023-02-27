الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد حجازى: مصر لعبت دورًا فعالًا فى توجيه أنظار المجتمع الدولى للقضية الفلسطينية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قوة إقليمية مسئولة حريصة على أمن وسلم المنطقة، ولهذا لقى دورها إشادة دولية من الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه في ظل التصرفات الاستفزازية الإسرائيلية والتوجهات المتطرفة لحكومة إسرائيل حرصت الدولة على توجيه أنظار العالم نحو السياسة الإسرائيلية في فلسطين.

 

العلاقات المصرية الفلسطينية

وأكد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اجتماع العقبة تم بدعوة من العاهل الأردني وبمشاركة مصرية وفلسطينية رفيعة المستوى، على المستوى الأمني والاستراتيجي والعسكري.

 

انتهاكات إسرائيل في فلسطين

وأضاف في حديثه، أن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كانت سببًا لإثارة القلق على المستوى الدولي، ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولهذا كان لمصر دور كبير في توجيه الرأي العام نحو ما يحدث في فلسطين من انتهاكات.

وأشار إلى أن اتفاق العقبة أسهم في التوصل لتفاهمات بوقف الاستيطان وتجميده لفترة زمنية معينة وتهدئة الأوضاع في الداخل الفلسطيني، لأن انفجار الوضع سيؤدي لاضطراب في المنطقة.

محمد حجازي العلاقات المصرية الفلسطينية الحياة اليوم الحياة انتهاكات اسرائيل في فلسطين متحدث الخارجية المصرية الأسبق

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