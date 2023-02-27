نهى الشريف: استراتيجية مكافحة البطالة جاءت لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

أشادت نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، بتوجهات الحكومة نحو إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة، موضحة أنها تعزز رؤية الدولة وخطتها للتنمية المستدامة من أجل القضاء على البطالة وتحسين معيشة المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا.

وتابعت الشريف، خلال بيان صادر عنها أن هذه الاستراتيجية في غاية الأهمية، وذلك لدورها في القضاء على البطالة، والذي يمثل هدفا قوميا نسعى لتحقيقه، لأنها تمثل عائقا كبيرا للتنمية وتعرقل السير لها.

وأردفت عضو مجلس الشيوخ، أنه لا أحد ينكر الأزمات المتكررة التي عصفت بالعالم على مدار السنوات خاصة الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أن العالم لم يكد يتعافى من أزمة كورونا، ليجد أمامه ازمة الحرب الروسية الاوكرانية والتي لم تترك شيئا إلا وأثرت عليه بالسلب، منوهة لدورها الكبير في ارتفاع معدلات البطالة بعد سوء الأوضاع الاقتصادية للعالم.

وأكدت نهى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة، جاءت لمواجهة هذه التداعيات السلبية للأزمات السابق ذكرها، من أجل تحقيق سرعة التعافي واستغلال طاقات الشباب بما يدفع عجلة الإنتاج للأمام.

واختتمت عضو الشيوخ أن هذه الاستراتيجية ستمثل أداة قوية في معرفة احتياجات سوق العمل، ومن ثم تأهيل الشباب لهذه الوظائف والأدوار، خاصة أن العالم في تقدم ويوجد أشياء جديدة تطرأ عليه بصفة يومية، وبالتالي يجب توفير فرص العمل المناسبة مع كفاءات المواطن بالشكل الذي يضمن نجاحه فيه.