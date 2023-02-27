الإرشاد الزراعى: التعاونيات الزراعية تقوم بأدوار مهمة فى التنمية الريفية

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن التعاونيات الزراعية تقوم بأداور مهمة في التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، في كل دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، مشيرًا إلي أن التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه الأدوار على مدار التاريخ، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لأسباب كثيرة.

أضاف عزوز أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سعت إلى دعم التعاونيات الزراعية، وإعطاؤها مزيدًا من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون ١٢٤ لسنة ٢٠١٤ الذي تضمن عدة تعديلات في بعض مواد القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بلغت في مجملها ١٢ تعديلًا ومن أهمها، السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على ألا تزيد مساهمة القطاع الخاص علي ٢٥٪ من رأس المال.

وتابع أنه من أبرز التعديلات، السماح للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة، والسماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدني لرأسمال الجمعية، إضافة إلي منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارت كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.

تابع عزوز أن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن تكون هناك منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعيه في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الارشادي ومنظمات المجتمع المدني.