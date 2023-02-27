الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة «عبثية»

وصف الكرملين الإثنين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد عام من بدء هجومه على أوكرانيا والتي استهدفت 121 فردًا وكيانًا بأنها "عبثية".

وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين للصحفيين: "كل هذا عبثي. يمكننا أن نرى أنهم يخضعون أي شخص لعقوبات.. لمجرد إعداد قوائم جديدة"، مع تأكيده أن هذه الإجراءات "لن تؤثر" على المستهدفين بها.

وأضاف أن من "البديهي" أن يواصل الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، وأن "كيانات وأشخاصًا جددًا سيجدون أنفسهم بشكل سخيف" على قوائمه.

ووافق الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة على رزمته العاشرة من العقوبات التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، مع مرور عام على غزو أوكرانيا.

وتشمل العقوبات تجميد أصول ثلاثة بنوك روسية والكثير من الكيانات، بينها شركات إيرانية متهمة بتزويد موسكو طائرات مسيرة. وتضم القائمة 121 فردًا وكيانًا.

وفيما يتعلّق بالعقوبات الأمريكية والكندية الجديدة التي فرضت الأسبوع الماضي، قالت موسكو الإثنين إنها "محاولات غير مجدية وغير مدروسة تهدف إلى تقويض نظامنا الصناعي وإمكاناتنا المالية".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "نحن نحضّر لإجراءات انتقامية (...) على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وحتمية المعاقبة".