الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزارة الخارجية تستقبل وفدًا من طلاب كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية

وفد كلية الدراسات
وفد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكند

 زار وفد من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، اليوم الإثنين، مبنى وزارة الخارجية المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وشهد اللقاء تعريفًا بآليات العمل في الوزارة وقطاعاتها المختلفة، وقام العديد من الطلاب بطرح تساؤلاتهم عن العمل الدبلوماسي والسمات المميزة لمدرسة الدبلوماسية المصرية، القائمة على تحقيق التوازن بين المبادئ والمصالح، وتم أيضًا استعراض أبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي تهم الدولة المصرية في ظل التطورات بالغة الخطورة والتعقيد في النسق العالمي.

وأشار الدكتور أحمد وهبان، عميد الكلية ورئيس الوفد، إلى أن الزيارة شارك فيها كل من الدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شيرين نصير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد المدرس بقسم العلوم السياسية إلى جانب مجموعة من أعضاء الهيئة المعاونة، وطلاب الكلية.

وأضاف عميد الكلية أن مجموعة من السفراء كانوا فى استقبالهم وهم السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير محمد البدري، وكوكبة من كبار مسئولي الإدارات المختلفة بالوزارة.

وأكد عميد الكلية أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الخارجية، تمهيدًا لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

وأعرب السفير وليد حجاج عن ترحيب معهد الدراسات الدبلوماسية بتدريب طلاب الكلية والمساعدة في تأهيلهم للعمل بالسلك الدبلوماسي.

جامعة الإسكندرية كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية معهد الدراسات الدبلوماسية السلك الدبلوماسي وزارة الخارجية

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