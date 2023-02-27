الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

نائب التنسيقية يوافق على قانون منح التيسيرات للمصريين فى الخارج

عمرو درويش
عمرو درويش

أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

النائب عمرو درويش: القانون يلبي مطالب المصريين في الخارج

قال درويش خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالبات المصريين في الخارج مضيفا: "الدولة المصرية تقف معهم، ونؤيد الخطوات التشريعية التي تستهدف التسهيل على كل المصريين، مؤكدا أهمية سن التشريعات التي تدعم المصريين في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية؛ لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

النائب عمرو درويش مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

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