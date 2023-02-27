الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المركزي العراقي»: نسعى لإحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المالية

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الاثنين، ضرورة السعي لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد، وفق وكالة الانباء العراقية واع.

وكشفت الوكالة العراقية تفاصيل استقبال رئيس البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والرئيس الإقليمي لشركة "ڤيزا" العالمية أندرو توري والوفد المرافق له، مشيرة الى انه تم بحث الدعم الذي تقدمه شركة "فيزا" لتنظيم السوق وزيادة قبول التحصيل الإلكتروني، دعماً لتوجهات الحكومة والقرارات التي اتخذتها في تفعيل الدفع الإلكتروني عبر استخدام التكنولوجيا التي تقدّمها الشركة، فضلاً عن تحسين اللوائح والتعليمات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية".

فيما أشار العلاق إلى أن البنك المركزي العراقي داعم في خطواته لتوسيع استخدام أحدث التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي في العراق"، مبيناً أن "البنك المركزي العراقي يسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي العراقي من خلال مواكبته لأحدث التقنيات العالمية".

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في النصر على الإرهاب أمنيًا وعسكريًا، ما أثر على الاقتصاد العراقي. 

ودعا المندلاوي في كلمة العراق التي ألقاها في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد، والذي يحمل عنوان (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية، إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصًا ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متمنيًا أن تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

العراق البنك المركزي إحداث نقلة نوعية التكنولويا مجال التكنولوجيا المالية

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