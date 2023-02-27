ننشر حيثيات الحكم على ليلى غفران فى التشهير بمحاميها

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة ليلى غفران بتغريمها 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبوالعينين في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

جاءت حيثيات المحكمة بالحكم بتغريم ليلى غفران، وجاء فيها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا أن النيابة العامة قدمت المتهمة جميلة عمر بوعموت وشهرتها ليلى غفران بدائرة قسم أول أكتوبر، لأنها تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه حسن أبوالعينين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

أضافت الحيثيات قذفت المجني عليه سالف الذكر علنا بأن أسندت إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند بني وطنه، وكان ذلك بسبب أعمال وظيفته والثابتة بالمنشور على صفحة ليلى غفران على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والموصوفة بالأوراق.

وأشارت الحيثيات إلى أنه طلبت النيابة العامة عقابها على سند فيما جاء بالمحضر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأن تضرر المدعو حسن أبوالعينين من المدعوة ليلى غفران استخدمت الحساب المسمى ليلى غفران عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المرتبط بالهاتف، بنشر تعليق على إحدى المشاركات على الحساب الخاص بالشاكي والمسمى DrHassan Abouelenin تتضمن عبارات إساءة وتشهير في حق الشاكي ومثل تلك العبارات: فين الخاتم اترافعت عشان تجيبه بعد ما قبضوا على الشغالة؟، مما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية.

وباستجواب الشاكي حسن أبوالعينين بالنيابة العامة، قرر بأنه يتهم المشكو في حقها جميلة ليلى غفران لقيامها، بسبه وقذفه وأضاف أنها نشرت بوست على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك به عبارات سب وقذف وتشهير ومثل تلك العبارات ( فين الخاتم اللي اتسرق مني وأنت اترافعت علشان تجيبه بعد ما قبضوا على الشغالة اللى سرقته من البيت عندي.. أنت قلت إن النيابة خدته وأنا ساكت ووضحولي إن المحامى هو المسئول لأنه بالتوكيل يقدر يستلم أي شيء عني فين الخاتم اللماس يا حسن؟