الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أتربة وارتفاع في الحرارة».. «الأرصاد» تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 28 فبراير إلى الخميس 2 مارس، مُشيرة إلى ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3: 5 درجة مئوية).

وأعلنت الهيئة في بيانها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيثُ يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

الثلاثاء 28 فبراير:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق أقصى غرب البلاد، تكون مُثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأربعاء 1 مارس 2023:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 2 مارس 2023:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 3 مارس 2023، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً.

وأشارت إلى طقس الجمعة 3 مارس حتى الأحد 5 مارس، حيثُ تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، محذرة من تخفيف الملابس بصورة مباشرة، خوفًا من التعرض لفيروسات الإنفلونزا بسبب برودة الأجواء ليلاً.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

  • القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية الغربية ٢٠ درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية الشرقية ١٩ درجة مئوية.
  • شمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية.
  • جنوب سيناء ٢٦ درجة مئوية.
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