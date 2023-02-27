بعد تأخر وصول المساعدات.. أردوغان يعتذر لسكان «أديامان»

اعتذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة لمحافظة أديامان، التركية، اليوم الإثنين، عن تأخر وصول المساعدات الإنسانية لهم في أعقاب الزلزل المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال أردوغان: إنه بسبب التأثير المدمر للهزات وسوء الأحوال الجوية، لم نتمكن من العمل بالطريقة التي أردناها في «أديامان» خلال الأيام القليلة الأولى، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب ملاطية

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، عن تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية، قبيل ظهر اليوم الإثنين.

يأتى ذلك بعد ساعات من تعرض الأراضي التركية لهزة أرضية بقوة 5 درجات، صباح اليوم الإثنين، ناحية جول باشي في محافظة أديامان جنوبي تركيا.

وفى وقت سابق، حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية من خطر وقوع زلازل، قائلة إن الخطر ما زال قائما، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 44 ألفا و374، بالإضافة إلى تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال، وتضرر نحو 21 ألف مبنى.