في عيد رهبنته.. الأنبا رافائيل: صلوا من أجل ضعفي (صور نادرة)

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد رهبنة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الثالث والثلاثين، وعن هذه الذكرى قال الإنبا في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في هذا اليوم المبارك الذي أنعم فيه الهنا الصالح على ضعفي بنعمة دعوة الرهبنة مع أبي وأخي نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها، اتذكر بكل الخير أبائي الذين ساهموا مساهمة عميقة في مسيرة حياتي مع ربنا يسوع المسبح.

١- قداسة ابينا المتنيح البابا شنودة الثالث الذي فتحتُ عيناي على تعاليمه النقية التي أنارت عقل جيلنا، ومازال صوته الطاهر يرن في أعماق قلب الكنيسة بالتعليم المقدس وقد نلت نعمة الكهنوت ثم الأسقفية المقدسة بوضع يديه الرسولية على ضعفي.

٢- نيافة المطران المتنيح الأنبا ارسانيوس مطران كرسي المنيا وأبو قرقاص الذي قبلني بالدير في ٣١ أغسطس ١٩٨٧ ثم شرفني بالرهبنة بيده الطاهرة في ٢٨ فبراير ١٩٩٠.

٣- أبي الطاهر، القلب الكبير، العقل المستنير نيافة الأنبا موسى اسقف الشباب الذي كرمني الله بالتلمذة من يوليو ١٩٧٦ وحتى الان.

الذي لم اتخذ قرارًا في كل حياتي الا بمشورته وتدبيره وصلاته الطاهرة من أجلي، الرب يحفظ حياته من أجل الكنيسة والخدمة والتعليم.

صلوا من أجل ضعفي، أن يحفظني الهي الصالح محمولًا بصلواتكم للنفس الأخير

ببركة صلوات ابينا الطاهر البابا تواضروس الثاني.

شكرًا لكل من هنأني بهذا التذكار.

وعن الرهبنة يقول: هى سر زيجة من نوع خاص جدًا، ارتباط قلب وذهن، بالعريس الحقيقي ربنا يسوع المسيح، هى انحلال من الكل، للارتباط بالواحد، ومن داخل هذا الواحد (المسيح)، ينفتح القلب ويتسع؛ ليسع كل إنسان، بل لكل الخليقة؛ فالقلب المكرس للعريس يحب الكل، دون أن يتعلق بأحد، أو بشئ، ودون أن يتلوث بما في العالم. طوبى للنفوس التي أحبت الرب بالحق، ولم ترجُ شيئًا من العالم.

الأنبا رافائيل: