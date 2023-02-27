أول تعليق من غادة بشور بعد تريند «نضارة باتمان»

تصدرت الفنانة السورية غادة بشور، بين الأعلى بحثا على موقع "جوجل"، بعد أن طالتها سخرية واسعة في ظهورها الأخير.

وظهرت الفنانة غادة بشور، بنظارات غريبة، خلال حضورها جنازة الفنان السوري شادي زيدان، الأمر الذي جعلها عرضة لانتقادات إذ اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا تليق بموقف العزاء.

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وبين مؤيد ومعارض لظهورها بالنظارات الغريبة، والتي اقتربت من شكل "نظارات باتمان" على حد تعبيرهم، تصدرت الفنانة غادة بشور التريند.

واعتبر بعض المتابعين لها، أن ارتدائها لمثل هذا النوع من النظارات غير غريب ومألوف لها إذ أنها اعتادت على ارتداء هذه النظارة في صورها عبر حسابها بـ"إنستجرام".

أول رد من غادة بشور

علقت الفنانة السورية غادة بشور، على حملة الانتقادات والتنمر اللي تعرضت لها، مؤكدة أن تلك الحملة لم تمنعها من ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر إذعة "نينار إف إم" السورية،: "ما عندي كلام غير إنهم ناس سخيفة وفاضيين للتنمر على الفنانين وغيرهم، عن جد أنا اتضايقت من شغلة إنه عيب أنا طالعين في جنازة واللي اتوفى صديقنا، شوها التنمر هاد وين وصلتوا لكل هيك، نسيوا الزلازل والناس اللي راحت والجنازة ومسكوا في نظارتي".

وعن سبب اختيارها لنوع النظارة، أكدت أنها لم تفكر طويلا وصدمة الخبر جعلتها لم تفكر في الاختيار لأنها لم تتوقع مثل هذه الانتقادات وحملة التنمر التي جعلتها تريند سلبي، قائلة: "استفادوا إيه لما اتنمروا فيا وإيه اللي يبسطكوا من جواهم".

وعن تفكيرها في ارتدائها لركوب التريند، قالت: "إزاي أفكر في جنازة أخونا وصديقنا إني أركب تريند، معرفش إزاي بيفكروا بالطريقة دي، ولا كان في بالي أعمل أي حاجة وكل اللي فارق معاهم اللايكات".

دفعت حملة التنمر التي تعرضت لها غادة بشور، معظم الفنانين السوريين للتضامن معها، حيث أعربوا عن مساندتهم لها، ورفضهم لانتقادها، ومنهم الفنانة أمل عرفة، تماضر غانم، سوسن ميخائيل وغيرهم من الفنانين:

دعم أمل عرفة

ونشرت الفنانة السورية أمل عرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، صورة تجمعها بالفنانة غادة بشور، وأرفقتها بتعليق أبدت من خلاله دعمها لها، مستغربة من تصرف بعض المتابعين، الذين تحمل رسائلهم أذى مقصودا لبشور.

وكتبت عرفة: "لو يعرفو قديه انتي شخص حلو كانو خجلو على حالون، بس صغار ورح يكبرو مع الأيام، أنا بحبك وكتير يا قلب ماشي عالأرض".

دعم تماضر غانم

ووصفت الفنانة تماضر غانم، زميلتها بشور "بالشهمة وصاحبة القلب الطيب" التي تتوجه دائما للمساعدة بلهفة، مستغربة الهجوم والتنمر الذي حدث رغم وجودها في العزاء.

ونشرت غانم، عبر "فيسبوك" صورة لبشور، وعلقت قائلة: "غادة بشور، اسم من دهب .. أطيب قلب، كدعة وشهمة، أنا بعرف قديش ساعدت ناس وركضت للناس بكل خير، كلنا منحبا ومنحب لهفتا، عيب عليكم يا مامتنمرين وك الله لايعظم آجركم بحضرة الموت، بدكم مية سنة لتصيروا بإنسانية غادة وشهامتا وفنها".

وفاة شادي زيدان

وكانت نعت غادة بشور الراحل شادي زيدان عبر "السوشيال ميديا" بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا شادي ويصبّر قلوب أهلك ومحبينك".

كما نعت نقابة الفنانين في سوريا، الممثل شادي زيدان، الذي توفي، الجمعة، عن عمر ناهز 49 عاما، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

الراحل هو شقيق الممثلين أيمن ووائل زيدان، واشتهر في بداياته بالأدوار الكوميدية، مثل شخصية "محروس" في مسلسل "عيلة 6 نجوم" عام 1997، ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة على شاشة التلفزيون.