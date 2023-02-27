أرباح «ثقة لإدارة الأعمال» تهبط 17% خلال 2022

كشفت القوائم المالية لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 17.03% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي أرباح بلغ 799.23 ألف جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 963.27 ألف جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 16.76 مليون جنيه، مقابل 8.84 مليون جنيه خلال 2021.

يشار إلى أن ثقة لإدارة الأعمال والتنمية سجلت صافي ربح بلغ 1.78 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية بسبتمبر من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 139.07 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 11.59 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.