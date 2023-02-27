الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «ثقة لإدارة الأعمال» تهبط 17% خلال 2022

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 17.03% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي أرباح بلغ 799.23 ألف جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 963.27 ألف جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي  إلى 16.76 مليون جنيه، مقابل 8.84 مليون جنيه خلال 2021.

يشار إلى أن ثقة لإدارة الأعمال والتنمية سجلت صافي ربح بلغ 1.78 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية بسبتمبر من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 139.07 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 11.59 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

المؤشـرات الماليــة القوائم المالية بورصة مصر بورصة المؤشرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

جوالة جامعة سوهاج تنظم دورة مساعد قائد وحدة كشفية

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

السجن 7 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفلة في الشرقية

مباحثات بين صربيا وكوسوفو فى بروكسل للتوصل إلى اتفاق

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.649 دولار للمليون وحدة حرارية

السمدوني: عودة سفينة الـ «رورو» يؤكد حرص الحكومة على زيادة الصادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي