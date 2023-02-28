في ذكرى سيامته.. من هو الانبا انطونيوس مطران القدس؟ (صور نادرة)

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد سيامة الأنبا انطونيوس مطران الشرق الأدنى والأراضي المقدسة، وفي هذه السطور نبذة مختصرة عنه:

ولد بإسم (عماد القمص تيموثاوس شرموخ)

من مواليد مدينة ابوتيج

والده القمص المتنيح/ تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية أبوتيج.

شقيقاه الأصغران، القس صموئيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبوتيج، القس تادرس الكاهن المتبتل راعي دير السيدة العذراء بجبل دير الجنادلة.

حصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة أسيوط.

حصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة المنصورة.

عمل صيدليا قبل أن يترهبن بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

كان قائدا لفريق مارمرقس الكشفي بأبوتيج.

ذهب إلى الدير فى 2004 وتمت سيامته راهبا فى 2006 باسم ثيؤدور الأنطوني.

نال درجة القسيسية فى 2013.

كان يدرس أخيراً في كلية اللاهوت باليونان.

نال درجة القمصية يوم الأحد 21 فبراير 2016.

تمت سيامته مطراناً للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2016.

جدير بالذكر أنه يشرف على ستة بلاد هى الكويت، سوريا، لبنان، العراق، القدس والأردن، وقد أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن هناك أقباط يقيمون في 12 دولة بقارة آسيا.

وخاصة أن حكومات هذه الدول تُرَحِّب بالمصريين، وسمحوا بتأسيس كنائس علي أراضيهم، ولأن الأعداد تزداد رأى قداسته أن نقلل الدول المسئول عنها المطران الجديد، ليكون مسئولًا عن أقباط ستة فقط.

أما باقي الدول التي كانت تابعة للكرسي الأورشليمي فستتبع الكاتدرائية مباشرة، وسترسل آباء أساقفة لافتقادها بين الحين والآخر.