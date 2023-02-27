بوسترات منفردة وجماعية.. «المتحدة» تُعلن خريطة مسلسلات دراما رمضان 2023

نجحت الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جذب انتباه الجمهور وذلك بعد طرح البوسترات الدعائية لهذه الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشتعل المنافسة بين هذه الأعمال قبل انطلاق عرضها بشكل رسمي مع بداية سباق الدراما الرمضانية.

واستطاعت الشركة المتحدة، ابتكار نوع جديد من الدعاية لخريطة مسلسلاتها الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2023، فلم تكتف بطرح بوستر مجمع لأبطال العمل الواحد، بل طرحت مجموعة بوسترات تنوعت بين الجماعية والفردية.

و تميزت البوسترات الدعائية بصورة مختلفة ومميزة نجحت في ابهار الجمهور وطرح نبذة عن الصراع الدرامي الموجود في العمل مما أسهم في الترويج لهذه الأعمال بشكل كبير قبل انطلاق عرضها.

وطرحت الشركة المتحدة خلال الأيام الماضية عدد من البوسترات الدعائية لأبطال مسلسلاتها المختلفة معلنة عن قنوات العرض.

البوستر الدعائي لمسلسل “مذكرات زوج” وظهر على البوستر الرسمي للمسلسل أبطال العمل وهم كل من النجم طارق لطفي، والفنانة عائشة بن أحمد، والنجم خالد الصاوي، وأعلنت إدارة قنوات CBC الفضائية عن عرض المسلسل حصريا عبر شاشتها.

كما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “حضرة العمدة” 5 بوسترات جماعية لأبطال العمل وتوسطت روبي جميع البوسترات برفقة الشخصيات الرئيسية فى الأحداث وهم النجوم «أحمد بدير، سميحة أيوب، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، أحمد رزق، إيهاب فهمي، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، إدوارد، دينا، ونهلة سلامة»، إضافة إلى طرح 13 بوستر منفرد آخر لنجوم العمل كل على حدة.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “سينرجي” للإنتاج الفني عدد من البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل التلفزيوني الضخم “سره الباتع” والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

كما طرحت الشركة المتحدة و"سينرجي"، 47 بوستر دعائي لأبطال مسلسل “سره الباتع” مابين البوسترات المجمعة والبوسترات المنفردة لأبطال المسلسل والذي يضم في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة.

وأطلقت شركة العدل جروب البوستر الدعائي الأول لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، بطولة النجمة يسرا، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة».. هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

الصفارة

و طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «الصفارة»، للنجم أحمد أمين، البوستر الدعائي والأول للعمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتصدر النجم أحمد أمين البوستر ممسكا بصفارة، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد أمين مع كل من حاتم صلاح، طه دسوقي، آية سماحة، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.

ضرب نار

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل “ضرب نار” الذي يخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والمقرر عرضه بموسم رمضان المقبل، وتصدر الثنائي بوستر العمل الرسمي بإطلالة شعبية.

جعفر العمدة

وتصدر النجم محمد رمضان البوستر الدعائي لمسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض به سباق رمضان المقبل، البوستر الرسمي للعمل والذي ظهر خلاله بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث.

سوق الكانتو

وتصدر أمير كرارة بوستر مسلسل “سوق الكانتو” الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة لعام 1920، وتحكي قصته عن شاب يعمل في سوق البالة، لكن تنشأ بينه وتجار السوق مشاجرة كبيرة، تتسبب في تعرضه لإصابات بالغة وينقل إثرها إلى المستشفى، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن بشكل مختلف.

كما تصدر النجم أحمد مكى البوستر الدعائي للجزء السابع من مسلسل الكبير اوى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل والمنتظر ان يحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان.