الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المناسترلي»: العمل على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر يدعم الاحتياطي النقدي

المهندس ابراهيم المناسترلي
المهندس ابراهيم المناسترلي

قال المهندس ابراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئة العربية للتصنيع أن ترويج الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين وصندوق الاستثمارات القطري الهدف منه هو جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية  خاصة عقب الاعلان عن طرح 32 شركة من الشركات الحكومية الهامة في اطار تعزيز موقف القطاع الخاص في الشراكة والعمل علي تنمية الاستثمارات .

وأوضح المناسترلي أن تنمية الاستثمارات الأجنبية هام للغاية في هذا التوقيت في ظل رغبة الدولة نحو زيادة الاستثمارات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي .

رئيس الوزراء في قطر

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

وحضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فيما حضر من الجانب القطري، كل من: علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، و منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، و أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، و سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معرباً عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، وكذا لنجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعاً.

الاستثمارات القطرية في مصر الاستثمارات الأجنبية التجارة والصناعة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصادية لقناة السويس الاحتياطي النقدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

جوالة جامعة سوهاج تنظم دورة مساعد قائد وحدة كشفية

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

السجن 7 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفلة في الشرقية

مباحثات بين صربيا وكوسوفو فى بروكسل للتوصل إلى اتفاق

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.649 دولار للمليون وحدة حرارية

السمدوني: عودة سفينة الـ «رورو» يؤكد حرص الحكومة على زيادة الصادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي