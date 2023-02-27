«المناسترلي»: العمل على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر يدعم الاحتياطي النقدي

قال المهندس ابراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئة العربية للتصنيع أن ترويج الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين وصندوق الاستثمارات القطري الهدف منه هو جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة عقب الاعلان عن طرح 32 شركة من الشركات الحكومية الهامة في اطار تعزيز موقف القطاع الخاص في الشراكة والعمل علي تنمية الاستثمارات .

وأوضح المناسترلي أن تنمية الاستثمارات الأجنبية هام للغاية في هذا التوقيت في ظل رغبة الدولة نحو زيادة الاستثمارات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي .

رئيس الوزراء في قطر

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

وحضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فيما حضر من الجانب القطري، كل من: علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، و منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، و أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، و سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معرباً عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، وكذا لنجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعاً.