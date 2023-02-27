جوالة جامعة سوهاج تنظم دورة مساعد قائد وحدة كشفية

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج دورة "مساعد قائد وحدة كشفية"، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، بالمقر القديم للجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على مواصلة فعاليات أنشطتها الطلابية المتنوعة وفق خطة مدروسة، نظراً لأهميتها في صقل مهارات الطلاب و تنمية مبادئ الاعتماد على النفس لديهم، وبث روح التعاون البناء فيما بينهم، مضيفاً أنه خلال الدورة يتم ممارسة عدد من الأنشطة المختلفة مثل الرياضية، الثقافية، فنية، واجتماعية وغيرها من جميع الأنشطة.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الدورة اشتملت على انشطة علمية وعملية ومنها محاضرات للتعريف بماهية وتاريخ الحركة الكشفية، أغراض الدراسة والهدف منها، التقاليد الكشفية، إلى جانب الأنشطة العملية مثل كيفية نصب الخيام والتعامل مع الحبال، كيفية تنفيذ الإسعافات الأولية، مضيفاً أنه من مهام الجوال خدمته لمجتمعه ووطنه و للبيئة المحيطة به، من خلال معسكرات خدمة البيئة والمعسكرات التدريبية التي يتم تنطيمها من أجل إعداد قيادات كشفية من الجوالين.

من جهته قال صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، واستهدفت 25 جوالا وجوالة من مختلف جميع كليات الجامعة، مضيفاً أنه تضمنت أيضاً كيفية تكوين الفرقة الكشفية وتنظيم الوحدة، نظام التأهيل، حياة الخلاء ومتطلباتها من أدوات شخصية وحقيبة الظهر ومكوناتها.

وقال حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أنه حاضر في الدورة كلاً من القائد محمد صادق مفوض عام الجمعية البحرية، القائد وليد صلاح الدين مفوض مرحلة الكشافة، والقائد عمار الدردير رضوان مفوض مرحلة الجوالة والقائد مروان علي بيومي مفوض التدريب.