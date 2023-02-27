الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يعترف بسرقة أجهزة كهربائية من شقة بشبرا وبيعها لمالك مخزن خردة

أجهزة كهربائية
أجهزة كهربائية

اعترف عاطل تم ضبطه، لاتهامه بسرقة شقة في شبرا، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه تمكن من كسر باب الشقة، مستغلا خلوها من المقيمين بها، واستولى على أجهزة كهربائية وباعها لمالك مخزن خردة.

وأرشد المتهم عن هوية مالك المخزن وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بشراء المسروقات، وأكد علمه أن الأجهزة التي تحصل عليها مسروقة، واشتراها بقيمة أقل من قيمتها الأصلية.

وأرشد صاحب المخزن عن المسروقات وتم ضبطها وبعرضها على مالك الشقة تعرف عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. 

تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة  وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مالك مخزن خردة وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

سرقة شبرا مخزن خردة سرقة شقة مديرية امن القاهرة

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