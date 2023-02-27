الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«زيارة نادرة».. «القاهرة الإخبارية» تعرض لحظة استقلال وزيرى خارجية مصر وتركيا طائرة عسكرية

جريدة الدستور

وصل وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إلى ميناء مرسين، حيث سيشهد الوزيران تسلم الشحنة رقم 6 من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا، كمساعدة من مصر لتركيا بعد وقزع الزلزال المدمر الذي خلّف وراءه آلاف الضحايا.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لحظة استقلال الوزيرين الطائرة العسكرية التي كانت تقلهما، وتعد من الزيارات النادرة.

وكانت مصر قد أرسلت عدة شحنات من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كل من تركيا وسوريا، عقب حدوث الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 فبراير الجاري.

سامح شكري تشاووش أوغلو ميناء مرسين

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