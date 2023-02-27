نجل محمد عوض: والدي كان يحب الكشافة والمغامرات منذ طفولته (فيديو)

قال المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن والده كان يحب الكشافة والمغامرات منذ طفولته، وكان حلمه أن يكون قبطان بحري، وقال له والده إن لديك إخوة بنات ولا يمكن أن تتركهم، وكان يلعب الكرة كهاوِ، وكانت فكرة التمثيل أيضا مجرد هواية بالنسبة له، ودخل كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، واشترك في فرقة المسرح وقدم مسرحيات نجيب الريحاني.

وأضاف عوض، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، أن والده كان متأثرا جدا بالفنان نجيب الريحاني، ولم يكن يقدر على دفع تذكرة لحضور المسرحيات، وكان يجري بجوار الحنطور الذي يركبه الريحاني حتى بيته ليشاهده فقط، وبعد فترة تم فتح غرفة الريحاني له لأول مرة بعد إغلاقها لمدة 20 سنة.

وأشار نجل الفنان الراحل محمد عوض، إلى أنه ووالده كانا لهما آراء متخصصة في مجال الفن، وكان يقرأ سيناريوهاته ويطالبه بكتابة الكوميدي، رغم أنه كان يكتب أعمالا تاريخية، لافتًا إلى أن ماري منيب رأته كطاقة مسرحية في الجامعة، وبعد تخرجه ساعدته في تأدية الأدوار، وتبناه الفنان الكبير بديع خيري.

محمد عوض كان شخصية جادة جدا في الواقع

وأكد أن الفنان محمد عوض كان شخصية جادة جدا في الواقع، بسبب أنه كان يدير فرقة مسرحية بنفسه وشركة إنتاج وتوزيع سينمائي، وكان يبذل الكثير من الجهد إلى جوار عمله العادي كممثل سواء التصوير للسينما أو المسرح فكان مشغولًا طيلة الوقت.

وأوضح نجل الفنان محمد عوض، أن الأستاذ عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس وأمين الهنيدي وأبو بكر عزت ومحمد رضا وخيرية أحمد ونبيلة عبيد كانوا قريبين جدًا من والده، بالإضافة إلى الجيل الأول الذي عمل معهم مثل سراج منير وحسن يوسف ويوسف فخر الدين وأحمد مظهر وسميرة أحمد وسعاد حسني وكثيرين من الفنانين.