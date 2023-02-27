الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قضايا الدولة» تحصل على حكم قضائي بأحقية المالية في 29 مليون جنيه

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها الهام أمام جهات القضاء فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الدعوى رقم ٨٢٦٨ لسنة ٧٥ ق بجلسة ٢٢/١٠/٢٠٢٢ من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح وزارة المالية بإلزام شركة ليزر انترناشيونال بسداد مبلغ ٢٨٧.٣٢٧.٧٦ ثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنين وثلاثين ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع ٤٪؜ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بالإضافة إلى نسبة ٤٪؜ الضريبة الإضافية.

ترجع وقائع النزاع إلى إقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن / وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة وبجلسة ٢٢/١٠/٢٠٢٢ قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التي أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع.

والهيئة في سبيلها لاتخاذ إجراءات التنفيذ للمبلغ المحكوم به لصالح الخزانة العامة للدولة.

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