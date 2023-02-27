براءة عامل من تهمة ترويج 43 ألف دولار مزيفة في السلام

قضت المحكمة الاقتصادية، الدائرة الثانية برئاسة المستشار بدر السبكي، ببراءة عامل لاتهامه بترويج 43 ألف دولار مزيفة في السلام.

وخلال الجلسة طالب دفاع المتهم ببراءة موكله كونه لا يعلم أن المبالغ المالية مزيفة، وبطلان الضبط والتفتيش.

البداية عندما أحال محمد السعدي، وكيل النائب العام، المتهم "محمود. م" للمحاكمة في اتهامه بترويج 43 ألف دولار مزيفة، بدائرة قسم شرطة السلام.

وتبين من أمر الإحالة أن تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن العملات مزيفة.

وكشفت تحريات المقدم مجدي عرفة بمباحث الأموال العامة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم لإحرازه عملات مقلدة عثر على المبالغ المالية من فئة الـ 100 دولار مقلدة.