الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين بمنطقة المنايف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى. 

مواطن كدمات وسحجات كسور وجروح منطقة المنايف مصر الإسماعيلية الإسماعيلية المستشفى

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